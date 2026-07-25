В Кремле рассказали о реакции Путина на предложение Токаева заморозить конфликт

В ответ на предложенную президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на форуме в Омске «заморозку» украинского конфликта российский лидер Владимир Путин подробно рассказал ему о ходе СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, с учетом позиции и действий Киева реализовать предложение Токаева невозможно.

«Для нас есть главное условие — мы должны достичь своих целей», — подчеркнул Песков.

Он напомнил, что условия для остановки боевых действий были изложены МИД России два года назад. Они остаются понятными и последовательными, и все может остановиться в течение суток, если Киев примет соответствующие решения, добавил представитель Кремля.

Токаев на встрече с Путиным в Омске предложил заморозить украинский конфликт и вернуться к Стамбульской формуле урегулирования. По его словам, в ходе переговоров в Турции были достигнуты значительные результаты, поэтому имеет смысл и дальше двигаться в сторону мира под гарантии крупных мировых держав, включая Россию.

Ранее Путин обсудил с Токаевым конфликт на Украине.