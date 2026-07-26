США и Европа ответственны за конфликт на Украине, а не Россия, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью Courrier Japan.

Он считает, что президент РФ Владимир Путин не несет никакой ответственности за тот хаос, который наблюдается в мире сегодня. По его словам, США и страны Европы «спровоцировали» Россию на конфликт.

Тодд подчеркнул, что лидеры западных демократий ведут себя иррационально, их действия выходят за рамки здравого смысла.

21 июля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что СВО проводится для того, чтобы военный контингент НАТО не присутствовал на Украине. Так представитель Кремля прокомментировал заявления из Европарламента о том, что учения «коалиции желающих» в Польше могут быть подготовкой ко вводу европейских военных на украинскую территорию.

4 июля Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом подчеркнул, что российские войска возьмут все укрепленные районы украинских войск на Донбассе, как бы Киев за них ни цеплялся.

Ранее Путин заявил, что «Россия придет туда, куда нужно» в рамках СВО.