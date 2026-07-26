В Кремле напомнили, что Киеву хорошо известны предложения Путина по урегулированию

Песков: Путин озвучивал предложения по Украине, в Киеве знают, что нужно делать

Все предложения президента России Владимира Путина по украинскому урегулированию известны — Киев знает, что нужно делать. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Все предложения со стороны России уже были озвучены президентом Путиным, верховным главнокомандующим. И в киевском режиме очень хорошо знают, что нужно делать», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также добавил, что Россия сохраняет каналы диалога с американскими переговорщиками по вопросам урегулирования украинского конфликта, притом что Москва видит дуализм в американской позиции.

Накануне представитель Кремля отмечал, что боевые действия на Украине могут прекратиться до конца суток, если власти в Киеве примут необходимые решения. Он напомнил, что условия для прекращения огня были сформулированы два года назад и они остаются понятными и неизменными.

14 июня 2024 года Путин сделал Киеву и Западу «реальное предложение» по «окончательному завершению» СВО. По его словам, чтобы приступить к мирным переговорам, украинские войска должны быть полностью выведены с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Украина должна отказаться от планов по вступлению в НАТО и от размещения на территории страны ядерного оружия. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее госсекретарь США Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи.