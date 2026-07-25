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Армия

Песков назвал условие для скорейшего прекращения боевых действий на Украине

Песков: боевые действия прекратятся до конца суток, если Киев примет решение
Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что боевые действия на Украине могут прекратиться до конца суток, если власти в Киеве примут необходимые решения. Его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, условия для прекращения огня были сформулированы два года назад и они остаются понятными и неизменными.

«Они понятные, последовательные. Поэтому это все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения», — сказал Песков журналистам.

До этого Песков отметил, что, по его мнению, Украина вместе с нынешним руководством выступает для европейских стран удобным механизмом для поддержания конфронтации с Россией.

Как заявила в начале июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Украине следует прекратить выдвигать «неадекватные» требования и вывести вооруженные силы с территории Донбасса. Это, по ее словам, ускорит прекращение боевых действий.

Ранее на Украине рассказали о растущей усталости общества от боевых действий.

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