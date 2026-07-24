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Политика

«С Макроном не кокаин!»: Мирошник оценил реакцию Зеленского на вопрос о наркотиках

Мирошник иронично прокомментировал реакцию Зеленского на вопрос о кокаине
Benoit Tessier/Reuters

Реакция президента Украины Владимира Зеленского на вопрос о том, принимал ли он кокаин вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, расставила все точки над «i». Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«С кем с кем, но не с Макроном! Что-что, но с Макроном не кокаин! Если и кокаин, то точно не вместе! Расставил все точки над «i»!» — с иронией написал дипломат.

Зеленский опроверг слухи об употреблении кокаина с Макроном в интервью американскому блогеру Лоре Лумер. На прямой вопрос он сначала рассмеялся, а затем ответил, что никогда не употреблял кокаин.

До этого бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявляла, что люди, знающие президента Украины 20-25 лет, говорят о его зависимости от кокаина. Она также указывала на странности в его поведении — перед интервью он уходил в уборную на 15 минут и возвращался бодрым и заряженным энергией.

Премьер Словакии Роберт Фицо, комментируя слухи о наркозависимости украинского лидера, заметил, что «дыма без огня не бывает».

Ранее Симоньян заявила, что Зеленский ведет себя как бессмертный из-за наркотиков.

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