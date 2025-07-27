Симоньян заявила, что Зеленский ведет себя как бессмертный из-за наркотиков

Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя как «бессмертный», поскольку он, вероятно, употребляет кокаин. Такое мнение высказала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«И когда люди в частных беседах спрашивают, почему Зеленский ведет себя так... он что, бессмертный?... Я вот всем объясняю, что он такой, типа «бессмертный», потому что это — кокаин», — считает журналистка.

По ее словам, знающие люди говорят, что этот наркотик имеет такой эффект.

До этого бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Зеленский все чаще отдает «дурацкие приказы» и забывает о своих же словах. Как отметил экс-парламентарий, ситуация, когда «человек забывает, что говорил вчера», может быть признаком употребления наркотиков.

Он также предположил, что из-за состояния своего здоровья Зеленский вынужден проходить определенные медицинские процедуры. В частности, по мнению Олейника, это происходит перед записью регулярных вечерних видеообращений политика в социальных сетях.

Ранее политолог рассказала о болезни печени у Зеленского из-за наркотиков.