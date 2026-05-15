Фицо отреагировал на слухи о наркозависимости Зеленского

Фицо допустил, что Зеленский страдает наркотической зависимостью
Премьер Словакии Роберт Фицо отреагировал на слухи о наркотической зависимости президента Украины Владимира Зеленского. Трансляция выступления опубликована на YouTube-канале правительства Словакии.

«Я считаю, что если что-то публикуется снова и снова, то должен действовать принцип: дыма без огня не бывает», — сказал он.

Вместе с тем он добавил, что не видит причин, почему Словакия не может комментировать и говорить о том, что происходит в медиапространстве.

До этого посол Украины в Словакии Мирослав Кастран назвал «абсурдом» заявление министра сельского хозяйства республики Ричарда Такача о том, что президент Украины Владимир Зеленский употребляет наркотики.

В интервью журналисту Такеру Карлсону бывший пресс-секретарь президента Украины Юлии Мендель рассказала о пристрастии Зеленского к запрещенным веществам. Она также заявила, что в 2019 году во время частной дискуссии с Владимиром Путиным в Париже украинский лидер обещал, что страна никогда не вступит в НАТО, и был готов уступить Донбасс еще в 2022 году ради завершения конфликта.

Ранее Захарова иронично отреагировала на намек Мендель о пристрастии Зеленского к наркотикам.

 
