Мендель рассказала, как Зеленский «готовился» к интервью в туалете

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что после походов в уборную перед интервью президент возвращался «другим человеком» — бодрым и заряженным энергией. Такое заявление она сделала в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, отвечая на вопрос о возможных проблемах с наркотиками, пишет РИА Новости.

По словам Мендель, перед интервью Зеленский уходил примерно на 15 минут, а затем выходил «полным сил и готовым действовать». При этом она подчеркнула, что лично не наблюдала, как он употребляет запрещенные вещества.

«Я встречалась со многими людьми, которые подтвердили, что видели, как он употреблял наркотики в разных клубах», – добавила Мендель.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины всерьез зависит от «каких-то препаратов», которые и определяют его позицию. По ее словам, это «уже не является секретом».

Ранее Симоньян заявила, что Зеленский ведет себя как бессмертный из-за наркотиков.