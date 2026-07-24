Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи об употреблении кокаина со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом он заявил в интервью американской блогерше Лоре Лумер, опубликованном в X.

«Конечно, никогда, конечно, нет», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Весной бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель прокомментировала слухи о том, что у президента Украины есть проблемы с наркотиками. Она подчеркнула, что никогда не видела, чтобы он употреблял запрещенные вещества. Однако, по ее словам, «люди, которые знают Зеленского 20-25 лет, говорят, что он употребляет кокаин». Мендель также указала на странности в его поведении. Так, перед интервью украинский лидер уходил в уборную примерно на 15 минут и возвращался «другим человеком» — бодрым и заряженным энергией, вспомнила она.

В мае зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Зеленского «больным наркотической зависимостью человеком» с признаками распада личности, чьи полномочия давно истекли.

До этого премьер Словакии Роберт Фицо, комментируя слухи о наркотической зависимости Зеленского, отметил, что «дыма без огня не бывает».

Ранее в Румынии изъяли партию кокаина с портретом Зеленского.