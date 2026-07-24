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Политика

Социологи раскрыли уровень доверия россиян Путину

ФОМ: уровень доверия россиян Путину составил 68%
Гавриил Григоров/РИА Новости

Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 68%. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного с 17 по 19 июля среди 1,5 тыс. респондентов.

Согласно социологическому исследованию, 70% опрошенных считают, что Путин хорошо справляется с обязанностями главы государства.

Работу правительства положительно оценили 46% участников опроса. При этом 51% респондентов заявили, что премьер-министр Михаил Мишустин хорошо выполняет свою работу.

По данным ФОМ, рейтинг поддержки политических партий выглядит следующим образом: «Единая Россия» — 33%; ЛДПР — 11%; КПРФ — 11%; «Новые люди» — 7%; «Справедливая Россия — За правду» — 3%.

В начале мая ВЦИОМ провел опрос, результаты которого показали, что уровень доверия россиян Путину составил 73%. Работу правительства положительно оценили 45% участников опроса. При этом 54% респондентов сообщили, что, по их мнению, Мишустин хорошо справляется со своими обязанностями.

В том же месяце опрос ВЦИОМ показал, что три четверти россиян (75%) из всех лидеров стран СНГ больше всех доверяют президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Второе место в рейтинге доверия занял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, ему доверяют 25% граждан РФ.

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