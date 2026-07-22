Украинцы назвали трех человек, кому доверяют больше Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский занял лишь четвертое место в рейтинге доверия населения. Об этом говорится в свежем опросе украинской независимой исследовательской компании Rating Group.

Отмечается, что самый высокий уровень доверия у посла Киева в Великобритании, экс-главкома ВСУ Валерия Залужного — 70%. На втором месте оказался бывший министр обороны Украины Михаил Федоров — 65%, за ним глава офиса президента Кирилл Буданов — 62%. И только потом, согласно опросу, Зеленский — 59%.

В свою очередь сам Зеленский уверен в росте своего рейтинга. По данным издания «Украинская правда», на секретных переговорах в резиденции под Киевом 1 июля он обсуждал этот вопрос с представителями власти. В материале сказано, что положительная динамика настолько вдохновила Зеленского, что он и его команда всерьез заговорили о возможности проведения выборов президента Украины уже в конце осени этого года. В УП отметили, что участники секретных переговоров руководствовались логикой, что «пока рейтинг растет, стоит воспользоваться моментом».

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Однако выборы президента Украины не проводили из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

Ранее стало известно, что Залужный во время секретной встречи заявил Зеленскому, что намерен баллотироваться в президенты.