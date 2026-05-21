Опрос показал, кому из лидеров стран СНГ россияне доверяют больше всех

Три четверти россиян (75%) из всех лидеров стран СНГ больше всех доверяют президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте.

Второе место в рейтинге доверия занял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, ему доверяют 25% граждан РФ.

Опрос был проведен 3 апреля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Отмечается, что ситуация сильно изменилась по сравнению с 2018 годом. Тогда Лукашенко доверяли 65% респондентов, а Токаеву - 49%.

В начале месяца ВЦИОМ провел опрос, результаты которого показали, что уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составил 73%. Работу правительства положительно оценили 45% участников опроса. При этом 54% респондентов сообщили, что, по их мнению, премьер-министр Михаил Мишустин хорошо справляется со своими обязанностями.

