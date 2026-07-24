Стало известно, что делает Путин в Иркутске

Президент России Владимир Путин приехал на Иркутский авиазавод. Об этом сообщила Объединенная авиастроительная корпорация.

Уточняется, что главу российского государства сопровождают глава Иркутской области Игорь Кобзев, глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, а также гендиректор Иркутского авиационного завода Андрей Сойнов.

«Президента России сопровождают губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и генеральный директор Иркутского авиационного завода Андрей Сойнов», — говорится в публикации.

Сейчас президент России знакомится с производством первых 18 серийных самолетов МС-21.

До этого Владимир Путин обсудил с членами Совета Безопасности РФ вопрос материалов, комплектующих и сырья для вооружений. Во время мероприятия глава государства отметил, что Российская Федерация является одной из немногих стран, которая самостоятельно создает компоненты для серийного выпуска перспективных вооружений и модернизации существующей техники.

Ранее Путин провел разговор с президентом Узбекистана.