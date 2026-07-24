Путин провел разговор с президентом Узбекистана

Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана Мирзиёевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с днем рождения», — указала пресс-служба.

Там отметили, что лидеры двух государств высоко оценили достигнутый уровень двустороннего взаимодействия, а также выразили настрой на дальнейшую активную работу по укреплению российско-узбекистанского всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Также глава российского государства поздравил с днем рождения узбекистанского коллегу с днем рождения, Мирзиёеву исполнилось 69 лет. Текст телеграммы, направленной президентом России, опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что деятельность Мирзиёева на посту главы государства сопровождается успешным социально-экономическим развитием Узбекистана и ростом его авторитета на международной политической арене.

Ранее в Кремле охарактеризовали отношения Путина и Мирзиеева.