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Политика

Венгрия блокирует переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз

Венгрия блокирует новые этапы переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
Global Look Press

Венгрия заблокировала следующие шаги в переговорах о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.

По данным издания, в отсутствие прорыва в переговорах прогресс невозможен до 1 сентября, на которое запланировано следующее техническое заседание.

В начале июля Венгрия разрешила Европейскому союзу начать следующий кластер переговоров с Украиной по вступлению в ЕС, однако выступила против ускорения процесса вступления, написал бывший венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

В конце июня портал Euronews со ссылкой на нескольких чиновников и дипломатов сообщал, что из-за позиции Венгрии ЕС изменил план вступления Украины в объединение и теперь хочет разблокировать не пять, а два переговорных кластеров в июле.

23 июня газета Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов писала, что Венгрия снова притормозила переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, не поддержав предложение об открытии новых кластеров.

Первый кластер в переговорах о вступлении Украины и Молдавии в ЕС открылся 15 июня.

Ранее в ЕП заявили, что сценарий быстрого присоединения Украины к ЕС не обсуждается.

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