Лавров предупредил Рубио о недопустимости накачки Украины оружием

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио, которая состоялась на полях мероприятий АСЕАН в Маниле, заявил о недопустимости дальнейшей накачки Украины оружием. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«С.В. Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями», — сообщили в МИД.

Кроме того, министр указал на дестабилизирующую политику европейских стран, которые до сих пор стремятся нанести России «стратегическое поражение».

23 июля в Маниле состоялись переговоры Сергея Лаврова с Марко Рубио. Стороны в ходе встречи, которая продлилась 35 минут, обсудили отношения между Москвой и Вашингтоном, а также необходимость прекращения российско-украинского конфликта.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Россией и США осуществляются контакты по украинскому вопросу, но говорить о новой динамике или ускорении урегулирования конфликта не приходится.

Ранее Лавров и глава МИД КНДР на встрече обсудили безответственное поведение США.