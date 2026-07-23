Лавров и Рубио обсудили ситуацию на Украине

На полях саммита АСЕАН в Маниле госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили конфликт на Украине. Об этом сообщил Рубио на своей странице в соцсети X.

По его словам, стороны обсудили отношения между РФ и США, а также необходимость прекращения российско-украинского конфликта.

В МИД России сообщили, что Лавров довел до Рубио реальную ситуацию на линии боевого соприкосновения и подчеркнул недопустимость дальнейших поставок оружия Киеву и дестабилизирующей политики европейских стран. Глава российского МИД подтвердил готовность к политико-дипломатическому урегулированию и приверженность предложениям, которые обсуждались на встрече президентов США и РФ в Анкоридже.

Рубио, в свою очередь, отметил, что для урегулирования требуются новые идеи и предложения, которые Вашингтон готов предоставить при подходящих условиях. Он заявил, что США готовы сыграть конструктивную роль в завершении конфликта и продолжат искать путь, приемлемый для обеих сторон.

«Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям», — сказал госсекретарь США на пресс-конференции после встречи с Лавровым.

Встреча Лаврова и Рубио длилась 35 минут. Она началась в 11:54 по местному времени (6:54 мск) и завершилась в 12:31 (7:31 мск).

Накануне Лавров выразил надежду на то, что переговоры будут полезными. Глава российского МИД заявил, что намерен поинтересоваться у американского коллеги о позиции Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Лавров также подчеркнул, что Россия исходит из того, что США пока не отказались от своих же предложений по Украине, которые обсуждались в ходе саммита на Аляске в августе прошлого года.

Ранее в Госдуме заявили, что решать украинский конфликт должны не дипломаты, а пушки.