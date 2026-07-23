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Политика

«Энергетическое цунами»: Дмитриев отреагировал на рост цен на нефть до $100 за баррель

Дмитриев связал рост цен на нефть до $100 за баррель с «энергетическим цунами»
Александр Вильф/РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал в соцсети X рост цен на нефть.

«Цена на нефть впервые за два месяца превысила отметку в 100 долларов по мере того, как энергетическое цунами ускоряется», — написал он.

23 июля цена нефти марки Brent на бирже ICE превысила $100 за баррель впервые с 22 мая 2026 года. По данным на 16:15 мск, стоимость Brent достигла $100,23 за баррель. Цены на нефть растут пятый день подряд на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Накануне Дмитриев заявил, что резкий рост цен на газ в Европе вызван отказом от его поставок из России и надвигающимся «цунами» в виде энергетического кризиса.

21 июля агентство Bloomberg опубликовало прогноз аналитиков инвестбанка Goldman Sachs Group Inc. Они считают, что цена нефти Brent к четвертому кварталу может подскочить выше $120 за баррель из-за эскалации на Ближнем Востоке, перебоев с судоходством в Ормузском проливе и снижения объемов поставок из Персидского залива.

Ранее в Германии резко выросли цены на топливо из-за нового витка эскалации в Иране.

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