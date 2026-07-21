Инвестбанк допустил взлет нефти до $120

Goldman Sachs: цена Brent может подскочить выше $120 к концу 2026 года

Цена нефти Brent к четвертому кварталу может подскочить выше $120 за баррель. Такой прогноз дают аналитики инвестбанка Goldman Sachs Group Inc., сообщает Bloomberg.

«Эскалация на Ближнем Востоке и снижение прогнозируемых объемов поставок из Персидского залива до уровня ниже 45% от довоенных показателей вновь привели к росту цен на нефть», — говорится в материале.

Текущий прогноз цен на нефть Brent составляет $80 за баррель в четвертом квартале и $75 — в следующем году. Однако аналитики предполагаю, что цены могут взлететь из-за перебоев с судоходством в Ормузском проливе.

До этого в Германии резко выросла цена на топливо из-за нового витка эскалации конфликта в Иране. Так, 19 июля литр бензина Super в среднем стоил €2,328 (209 рублей), бензина E10 — €2,274 (204 рубля), а дизель — €2,305 (207 рублей). При этом больше всего выросла стоимость дизельного топлива: неделю назад после полуденного скачка цена составляла €2,238 (201 рубль). Всего за одну неделю дизель подорожал на 6,7 цента за литр.

14 июля США возобновили удары по Ирану. В ответ на это силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) атаковали объекты США в Бахрейне, Кувейте и Иордании.

Ранее сообщалось, что судоходство в Ормузском проливе упало до минимума с июньской сделки Ирана и США.