Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Бизнес

Инвестбанк допустил взлет нефти до $120

Goldman Sachs: цена Brent может подскочить выше $120 к концу 2026 года
Eli Hartman/Reuters

Цена нефти Brent к четвертому кварталу может подскочить выше $120 за баррель. Такой прогноз дают аналитики инвестбанка Goldman Sachs Group Inc., сообщает Bloomberg.

«Эскалация на Ближнем Востоке и снижение прогнозируемых объемов поставок из Персидского залива до уровня ниже 45% от довоенных показателей вновь привели к росту цен на нефть», — говорится в материале.

Текущий прогноз цен на нефть Brent составляет $80 за баррель в четвертом квартале и $75 — в следующем году. Однако аналитики предполагаю, что цены могут взлететь из-за перебоев с судоходством в Ормузском проливе.

До этого в Германии резко выросла цена на топливо из-за нового витка эскалации конфликта в Иране. Так, 19 июля литр бензина Super в среднем стоил €2,328 (209 рублей), бензина E10 — €2,274 (204 рубля), а дизель — €2,305 (207 рублей). При этом больше всего выросла стоимость дизельного топлива: неделю назад после полуденного скачка цена составляла €2,238 (201 рубль). Всего за одну неделю дизель подорожал на 6,7 цента за литр.

14 июля США возобновили удары по Ирану. В ответ на это силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) атаковали объекты США в Бахрейне, Кувейте и Иордании.

Ранее сообщалось, что судоходство в Ормузском проливе упало до минимума с июньской сделки Ирана и США.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!