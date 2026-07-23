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Бизнес

Цена нефти Brent превысила $100 за баррель

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $100 за баррель впервые с 26 мая
Global Look Press

Стоимость нефть марки Brent превысила $100 впервые с 26 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 16:13 мск, цена фьючерса на нефть с поставкой в сентябре выросла на 6,39%, до $100,08. К 16:15 цена Brent составила уже $100,28 за баррель (+6,6%).

При этом, по данным торгов, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 5,36%, до $91,48 за баррель.

Несколькими часами ранее экономист Гузель Проценко сообщила, что на фоне нестабильной ситуации в странах Персидского залива и конфликта США с Ираном цены на нефть продолжат разгоняться – в ближайшие дни стоимость Brent поднимется до $75-100 за баррель. По ее словам, нефть сегодня – это главный «термометр геоэкономической температуры», повышение ее стоимости вызывает опасения очередной волны инфляции, и, как следствие, пересмотра ставок ФРС.

Утром 23 июля газета The Wall Street Journal сообщила, что США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке. По информации журналистов, это делается для того, чтобы предоставить президенту США более широкие возможности для силового ответа «на фоне рассмотрения вопроса о расширении конфликта с Ираном».

Ранее в Ормузском проливе загорелся танкер, пытавшийся пройти без согласования с Ираном.

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