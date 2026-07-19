Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Бизнес

В Германии резко выросли цены на топливо из-за нового витка эскалации в Иране

Bild: жители ФРГ обеспокоились ростом цен на топливо из-за ситуации в Иране
Константин Михальчевский/РИА Новости

Новая волна эскалации конфликта вокруг Ирана привела к резкому росту цен на топливо в Германии. Об этом пишет газета Bild.

Так, 19 июля литр бензина Super в среднем стоил €2,328 (209 рублей), бензина E10 — €2,274 (204 рубля), а дизель — €2,305 (207 рублей). При этом больше всего выросла стоимость дизельного топлива: неделю назад после полуденного скачка цена составляла €2,238 (201 рубль). Всего за одну неделю дизель подорожал на 6,7 цента за литр.

Таким образом, при заправке дизелем полного бака объемом 50 л водителям придется потратить €115 (более 10,3 тыс. рублей), а бензином Super — более чем в €116.

Как отмечают аналитики Bild, причиной резкого роста цен на топливо стало очередное обострение конфликта вокруг Ирана. Жители беспокоятся, что поставки нефти из региона Персидского залива могут полностью прекратиться или же возникнут новые ограничения на ключевых торговых путях.

В стране даже перестала действовать «топливная скидка», которая предусматривала снижение налогов на бензин и дизельное топливо на 17 центов за литр в мае и июне. В рамках правительственных мер борьбы с ростом цен операторам автозаправочных станций в ФРГ разрешили повышать цены только один раз в день.

14 июля американские войска возобновили удары по Ирану. В ответ на это силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) атаковали объекты США в Бахрейне, Кувейте и Иордании.

Ранее сообщалось, что судоходство в Ормузском проливе упало до минимума с июньской сделки Ирана и США.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тронинг — новый тренд в отношениях. 10 признаков, что с вами встречаются ради лайков, а не по любви
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!