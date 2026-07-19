В Германии резко выросли цены на топливо из-за нового витка эскалации в Иране

Новая волна эскалации конфликта вокруг Ирана привела к резкому росту цен на топливо в Германии. Об этом пишет газета Bild.

Так, 19 июля литр бензина Super в среднем стоил €2,328 (209 рублей), бензина E10 — €2,274 (204 рубля), а дизель — €2,305 (207 рублей). При этом больше всего выросла стоимость дизельного топлива: неделю назад после полуденного скачка цена составляла €2,238 (201 рубль). Всего за одну неделю дизель подорожал на 6,7 цента за литр.

Таким образом, при заправке дизелем полного бака объемом 50 л водителям придется потратить €115 (более 10,3 тыс. рублей), а бензином Super — более чем в €116.

Как отмечают аналитики Bild, причиной резкого роста цен на топливо стало очередное обострение конфликта вокруг Ирана. Жители беспокоятся, что поставки нефти из региона Персидского залива могут полностью прекратиться или же возникнут новые ограничения на ключевых торговых путях.

В стране даже перестала действовать «топливная скидка», которая предусматривала снижение налогов на бензин и дизельное топливо на 17 центов за литр в мае и июне. В рамках правительственных мер борьбы с ростом цен операторам автозаправочных станций в ФРГ разрешили повышать цены только один раз в день.

14 июля американские войска возобновили удары по Ирану. В ответ на это силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) атаковали объекты США в Бахрейне, Кувейте и Иордании.

Ранее сообщалось, что судоходство в Ормузском проливе упало до минимума с июньской сделки Ирана и США.