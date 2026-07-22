Дмитриев: подорожание на 50% газа в Европе вызвано отказом от поставок из России

Полуторакратный рост цен на газ в Европе вызван отказом от его поставок из России и надвигающимся энергетическим кризисом. Об этом специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил на своей странице в соцсети X.

По его словам, приближается зима, а цены на газ в Европе взлетели на 50% из-за надвигающегося цунами в виде энергетического кризиса и отказа от российского газа.

10 июля стало известно, что пополнение европейских запасов газа упало до шестилетнего минимума из-за аномально жаркой погоды.

30 июня представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что Европейский союз не сможет вернуться к поставкам российского газа в рамках текущих законодательных рамок.

В марте Дмитриев заявил, что решение Евросоюза отказаться от поставок нефти и газа из России положило начало новой эре «полного энергетического коллапса и банкротства Европы».

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия оценит ущерб от санкций против России для экономики стран Евросоюза.