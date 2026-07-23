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Политика

Зеленский назвал два пути для Украины на грядущую зиму

Зеленский: зимой Украину ждет либо прекращение конфликта, либо эскалация
Yves Herman/Reuters

Грядущей зимой у Украины есть два пути, а именно завершение конфликта с Россией или же его продолжении и эскалация. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином, сообщает УНИАН.

«У нас с вами два пути на эту зиму. Первый путь – <...> чтобы мы все-таки сели за стол переговоров с Россией и закончили эту войну. Это приоритет, на этом я сосредоточен. Мы с вами понимаем, с кем имеем дело. Потому что альтернатива <...> — это война», — сказал он.

Также Зеленский на пресс-конференции заявил, что он «полностью недоволен» подготовкой Украины к зиме.

Кроме того, украинский президент сообщил о том, что США подготовили несколько планов по завершению украинского конфликта, которые могут стать предметом для обсуждения в ближайшее время.

До этого сообщалось, что Зеленский может приехать в США на церемонию прощания с сенатором Линдси Грэмом, а также встретиться с американским президентом Дональдом Трампом и обсудить продолжение мирных переговоров по урегулированию конфликта.

23 июля госсекретарь США Марко Рубио пообещал, что США попытаются найти компромиссный вариант разрешения украинского конфликта.

Ранее в США заявили о «подходящем времени» для завершения конфликта на Украине

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