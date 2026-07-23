Зеленский высказал недовольство подготовкой Украины к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он «полностью недоволен» подготовкой страны к зиме. Об этом пишет «РБК-Украина».

«Я, честно говоря, пока полностью не доволен. Как вы видите, процентами работ. Нам нужно очень быстро включаться. И я думаю, что это самая главная задача для нового министра инфраструктуры», — сказал Зеленский.

По его словам, Украине нужно готовиться к «планам прохождения зимы», и именно на это он ориентировался при назначении новым премьер-министром страны Сергея Корецкого.

Зеленский отметил, что для Украины логистика, зерно, сельское хозяйство и энергетики — это «очень важные вещи, как и планы стойкости».

При этом украинский лидер подчеркнул, что Украина имеет два плана на зиму. И если первый подразумевает продолжение боевых действий, то второй — мирные переговоры с Россией.

15 июля глава украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что грядущая зима станет самой тяжелой для Украины. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко также сказал, что украинцы будущей зимой будут неделями и днями сидеть без света.

20 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев может рассчитывать на «полную поддержку» Европы в подготовке к зиме.

В национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщили, что предстоящая зима станет сложной для украинской энергосистемы.

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