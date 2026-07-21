Украинцев с лета начали готовить к сложной зиме

Предстоящая зима станет сложной для украинской энергосистемы. Такой прогноз дали в национальной энергетической компании «Укрэнерго» в ответ на запрос украинского издания «Телеграф».

«Текущая ситуация <...> побуждает к прогнозам, что следующая зима будет сложной для украинской энергосистемы», — сообщили в компании.

В «Укрэнерго» отметили, что восстановление поврежденных энергообъектов продолжается. Кроме того, реализуются проекты по строительству распределительной генерации. Однако нынешних объемов, как указали в компании, недостаточно для полной компенсации утраченной мощности больших электростанций.

Сообщается, что температура воздуха -10 градусов уже может быть критической особенно в период продолжительных заморозков. Здания теряют тепло всего за шесть-восемь суток, а массовое использование обогревателей существенно увеличивает и так высокую нагрузку на энергосистему Украины в зимний период, пояснили в компании.

До этого лидер украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что предстоящая зима может стать самой тяжелой для Украины.

О том, что предстоящая зима станет тяжелым испытанием для страны, предупреждал и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Он призвал украинцев готовиться к отопительному сезону заранее, независимо от того, продолжится ли конфликт или завершится.

Ранее на Украине предсказали длительные отключения отопления и света зимой.