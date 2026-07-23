Советник Путина объяснила важность особого статуса для учителя

Указ президента России Владимира Путина о мерах поддержки учителей в стране подчеркивает их особый статус в РФ. Об этом заявила советник главы российского государства Елена Ямпольская, передает РИА Новости.

Она отметила, что российский лидер неоднократно обращал внимание на то, что общественная значимость педагогических работников растет в современном мире.

«Давать знание, когда ты являешься его уникальным и единственным носителем, это может быть даже где-то проще, чем в современном, перенасыщенном информацией мире, быть для детей навигатором, быть для детей маяком. Это очень важная миссия современного учителя», — сказала Ямпольская.

20 июля Владимир Путин подписал указ об особом статусе учителей. Этим указом президент гарантировал российским учителям защиту от угрозы причинения вреда жизни или здоровью из-за осуществления педагогической деятельности. Кроме того, педагоги России получили право на бесплатную юридическую помощь по вопросам, которые связаны с их деятельностью, трудовыми правами, социальными гарантиями и получением мер социальной поддержки.

Ранее Путин поручил присваивать учителям с 25-летним стажем звание «Ветеран труда».