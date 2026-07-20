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Политика

Путин подписал указ об особом статусе учителей

Путин наделил учителей особым статусом
Kzenon/Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин указом гарантировал российским учителям защиту от угрозы причинения вреда жизни или здоровью из-за осуществления педагогической деятельности.

Кроме того, педагоги России получили право на бесплатную юридическую помощь по вопросам, которые связаны с их деятельностью, трудовыми правами, социальными гарантиями и получением мер социальной поддержки.

Также глава российского государства поручил правительству улучшить требования к режиму рабочего времени и объему нагрузки на педагогов.

28 июня Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» о признании особого статуса учителя в стране. На съезде партии в Москве глава государства подчеркнул, что закрепление такого статуса не должно носить формальный характер. По его словам, речь идет о дополнительной поддержке и новых возможностях для профессионального роста тех, кто посвятил себя воспитанию новых поколений.

Ранее в России оценили пользу от отмены домашних заданий для первоклассников.

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