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Политика

Путин поручил присваивать учителям с 25-летним стажем звание «Ветеран труда»

Путин поручил присваивать учителям звание «Ветеран труда» после 25 лет стажа
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому учителя смогут получать звание «Ветеран труда» при наличии не менее 25 лет общего педагогического стажа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе говорится, что государство гарантирует создание необходимых условий для профессионального становления и развития педагогов, а также для эффективного выполнения ими своих обязанностей.

Одной из мер поддержки станет присвоение звания «Ветеран труда» учителям, проработавшим в системе образования не менее 25 лет. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

20 июля Путин указом гарантировал российским учителям защиту от угрозы причинения вреда жизни или здоровью из-за осуществления педагогической деятельности. Кроме того, педагоги России получили право на бесплатную юридическую помощь по вопросам, которые связаны с их деятельностью, трудовыми правами, социальными гарантиями и получением мер социальной поддержки. Также глава российского государства поручил правительству улучшить требования к режиму рабочего времени и объему нагрузки на педагогов.

Ранее Путин поддержал инициативу «ЕР» о признании особого статуса учителя в России.

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