Украина получила от МВФ $690 млн помощи

Корецкий: Украина получила второй транш от МВФ в размере около $690 млн

Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) транш помощи в размере 690 миллионов долларов в рамках текущей программы кредитования. Информацией об этом поделился глава украинского правительства Сергей Корецкий в Telegram-канале.

«Украина сегодня получила второй транш около 690 миллионов долларов от МВФ по новой четырехлетней программе. Средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены для поддержания макрофинансовой стабильности, в частности, на финансирование приоритетных расходов», — написал Корецкий.

21 июля МВФ утвердил выделение Киеву нового кредитного транша на сумму $690 млн. При этом Фонд выставил условие о повышении тарифов на электроэнергию и природный газ для населения Украины с 2027 года. Согласно достигнутым договоренностям, до начала февраля 2027 года украинскому руководству предстоит реформировать действующую модель субсидирования цен на электроэнергию и газоснабжение. В дальнейшем кабинет министров обязан внедрить адресный механизм помощи для граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

Ранее стало известно о дефиците бюджета Украины в 2027 году.