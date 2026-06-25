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Бизнес

Стало известно о дефиците бюджета Украины в 2027 году

Дефицит бюджета Украины в 2027 году достигнет рекордных 2,04 трлн гривен
Efrem Lukatsky/AP

Дефицит бюджета Украины в 2027 году увеличится до рекордного показателя 2,04 трлн гривен ($45,49 млрд). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства финансов республики.

В публикации отмечается, что данный показатель превысит ожидаемый в 2026 году уровень 1,9 трлн гривен ($42,37 млрд).

Ожидается, что бюджетную дыру будут покрывать за счет внешней помощи в размере $47,6 млрд в 2027 году.

До этого сообщалось, что государственный долг Украины к концу апреля достиг почти 105% номинального валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

По состоянию на 30 апреля объем государственного долга составил 9,345 трлн гривен, или $212,1 млрд. С начала года показатель увеличился на 3,3%. При этом номинальный ВВП Украины по итогам прошлого года оценивался в 8,931 трлн гривен, или $202,6 млрд. Таким образом, соотношение государственного долга к ВВП достигло 104,6%.

Как отметило агентство, это выше показателя, зафиксированного в конце 2025 года, когда государственный долг составлял 101,2% ВВП.

Ранее в Китае заявили о возможном банкротстве Украины.

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