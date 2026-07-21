МВФ одобрил предоставление Украине нового кредитного транша

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил предоставление Киеву нового кредитного транша в размере $690 млн. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы фонда сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что исполнительный совет МВФ завершил первый обзор выполнения Украиной условий двухлетней программы расширенного финансирования. Это дает возможность немедленно выделить Киеву очередной транш в размере 503 млн специальных прав заимствования (около $690 млн).

12 июня сообщалось, что МВФ и украинские власти пришли к соглашению о пересмотре сроков реализации реформ, необходимых для получения нового кредита. Кроме того, МВФ предварительно согласовал с украинским правительством выделение транша в размере $690 млн в рамках новой кредитной программы. В официальном сообщении фонда подчеркивается, что МВФ и украинские власти пришли к рабочему соглашению по результатам первого обзора четырехлетней программы поддержки Киева на общую сумму $8,1 млрд.

Ранее Евросоюз утвердил для Украины кредитный пакет на €90 млрд на 2026–2027 годы.