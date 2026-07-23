Замглавы Пентагона объяснил, как Трамп спасает НАТО

Президент США Дональд Трамп и новый подход американцев к НАТО являются «спасением» для альянса. Об этом на подкасте New York Times (NYT) заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби.

«Я бы сказал, что президент Трамп и тот подход, который мы сейчас применяем, являются спасением НАТО, потому что именно таким образом НАТО и должно было сохраниться, стать более устойчивым», — отметил Колби.

По его словам, ранее союзники США воспринимали помощь американцев «как должное», однако теперь членам НАТО нужно будет «все тщательно просчитывать» и делать больше в вопросе обороны. Замглавы Пентагона подчеркнул, что НАТО возвращается «к идее холодной войны» и к «основам построения военной готовности».

Колби также подчеркнул, что новая концепция «НАТО 3.0», согласно которой европейские члены альянса берут на себя основную ответственность за свою оборону, была поддержана как руководством альянса, так и его лидерами.

По его словам, американцы отходят от миропорядка, существовавшего после холодной войны, а именно от бесконтрольной свободной торговли, «которую невозможно сбалансировать и которая ведет к деиндустриализации Америки». Кроме того, Колби отметил, что при президенте Трампе американцы «восстанавливают» доктрину Монро, которая предполагала невмешательство США в дела европейских государств.

В июле президент США Дональд Трамп заявил, что «очень расстроен» действиями НАТО, а также подчеркнул, что страны альянса относятся к американцам несправедливо, так как Вашингтон тратит огромные деньги на их защиту, но не получает ничего взамен.

Также в июле Трамп отметил, что США могли бы вывести все свои войска из Европы, учитывая ее подходы. При этом агентство Reuters писало, что Трамп заверил союзников по НАТО, что США не собираются покидать альянс.

Ранее на Западе сообщили об опасениях Европы по поводу Трампа.