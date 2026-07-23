ЕС ввел санкции против российских НПЗ

Каллас: ЕС ввел санкции против нескольких НПЗ в России и Белоруссии

В 21-й пакет санкций против России вошли несколько российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом на своей странице в соцсети X сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Мы затронули <...> несколько нефтеперерабатывающих заводов в России и Белоруссии», — написала она.

23 июля Евросоюз согласовал 21-й пакет санкций против России. Ограничения затронут энергетику, финансовые услуги, криптовалюту и торговлю. При этом, по данным Reuters, из пакета исключили полный запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа, чтобы снять возражения Греции. Новые меры также предусматривают ограничения против 32 российских банков.

До этого Financial Times писала, что в Евросоюзе снижается поддержка новых антироссийских санкций, все больше стран требуют исключений или блокируют ограничения, опасаясь ущерба для собственных компаний. При обсуждении последнего пакета Австрия и Греция наложили вето на его принятие, еще четыре страны, Германия, Франция, Италия и Португалия, настаивали на смягчении некоторых положений.

Ранее в Евросоюзе заявили о работе над дальнейшими санкциями против России.