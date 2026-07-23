В США подозревают Россию в причастности к ударам Ирана по объектам ЦРУ

Аналитики американской разведки решили проверить, причастна ли Россия к ударам иранских беспилотников по объектам ЦРУ в Персидском заливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех источников в американской разведке.

По информации СМИ, американцы подозревают Москву в предоставлении Ирану информации о целях, а также в передаче «передовых технологий беспилотников».

«Представители американской разведки еще не пришли к окончательным выводам о возможном участии России в атаках на объекты ЦРУ. Однако они привели в качестве возможных доказательств эффективность и очевидную точность ударов, а также более широкую техническую поддержку Ирана со стороны России», — написало агентство.

Издание отметило, что как минимум два объекта ЦРУ подверглись атакам в марте. Один из них находится в Саудовской Аравии, а другой — на востоке Ирака. Некоторые источники сообщили и о других атаках на объекты ЦРУ, но не раскрыли их подробностей. Один из источников отметил, что Иран поразил более одного объекта, но «менее десятка». Другой собеседник Reuters рассказал о поражении нескольких объектов.

«Два западных чиновника в Персидском заливе, ознакомленные с разведывательными данными, заявили, что, по мнению аналитиков, атака Саудовской Аравии была совершена с использованием двух модернизированных Россией версий иранских беспилотников «Шахед». Один из беспилотников пробил дыру в уязвимом месте внешней стены посольства, а второй пролетел через это отверстие и взорвался», — написали журналисты.

Кроме того, другой источник рассказал, что Россия якобы помогла Тегерану повысить точность своих ракет «Шахед-136», предоставив спутниковую навигационную систему «Комета-М», которая является более точной и сложнее поддается глушению.

22 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Западе «раздувают» тему со снабжением Китаем и Россией Ирана вооружениями, которые «напрямую» используются для атак американских объектов. При этом министр подчеркнул, что такие слова «даже как-то неловко слышать».

В марте американские СМИ писали, что Россия якобы дает Ирану «тактические советы» по использованию беспилотников в ходе конфликта на Ближнем Востоке, передает информацию о местонахождении войск США, обменивается с Тегераном разведывательной информацией, предоставляет спутниковые снимки и новые технологии в области БПЛА.

Ранее снизилась поддержка войны в Иране среди сторонников Трампа.