Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

СМИ: глава ФБР собрался в Россию

Politico: директор ФБР Патель планирует визит в Россию осенью
CNP/AdMedia/Global Look Press

Директор ФБР Кэш Патель собирается приехать в Россию, пишет Politico со ссылкой на источники.

Неназванный американский чиновник и знакомый с ситуацией источник рассказали, что поездка главы ведомства должна состояться до конца года, — вероятно, 14-15 октября.

Газета узнала, что сначала Патель планирует побывать в Москве, а потом направится в Санкт-Петербург. Принимающей стороной, как говорится в материале, будет ФСБ.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил, что у Москвы и Вашингтона не было контактов по поводу возможной встречи главы МИД Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио. Однако между странами осуществляется техническое взаимодействие.

Лавров отправится на Филиппины 21-23 июля, чтобы поучаствовать в саммите АСЕАН. Там же будет Рубио, который выразил готовность ко встрече с российским коллегой.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) существует с 1967 года и включает в себя 10 стран региона: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Целями организации являются ускорение экономического роста, налаживание сотрудничества в сфере культуры и достижение социального прогресса.

Ранее Патель нашел в «тайной комнате» тысячи документов о расследовании связей президента США с Россией.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 20 июля. Учителям дали особый статус, а у россиян засбоил App Store
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!