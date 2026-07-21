СМИ: глава ФБР собрался в Россию

Директор ФБР Кэш Патель собирается приехать в Россию, пишет Politico со ссылкой на источники.

Неназванный американский чиновник и знакомый с ситуацией источник рассказали, что поездка главы ведомства должна состояться до конца года, — вероятно, 14-15 октября.

Газета узнала, что сначала Патель планирует побывать в Москве, а потом направится в Санкт-Петербург. Принимающей стороной, как говорится в материале, будет ФСБ.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил, что у Москвы и Вашингтона не было контактов по поводу возможной встречи главы МИД Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио. Однако между странами осуществляется техническое взаимодействие.

Лавров отправится на Филиппины 21-23 июля, чтобы поучаствовать в саммите АСЕАН. Там же будет Рубио, который выразил готовность ко встрече с российским коллегой.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) существует с 1967 года и включает в себя 10 стран региона: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Целями организации являются ускорение экономического роста, налаживание сотрудничества в сфере культуры и достижение социального прогресса.

Ранее Патель нашел в «тайной комнате» тысячи документов о расследовании связей президента США с Россией.