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Политика

Стало известно о подготовке США к расширению операции против Ирана

WSJ: США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке
Hussein Malla/AP

США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Соединенные Штаты перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы, медицинский персонал и вооружения», — говорится в публикации.

Издание утверждает, что за прошедшую неделю Вашингтон перебросил в регион силы специальных операций и разместил эскадрильи истребителей на базах по всему Ближнему Востоку. По информации журналистов, это делается для того, чтобы предоставить президенту США Дональду Трампу более широкие возможности для силового ответа «на фоне рассмотрения вопроса о расширении конфликта с Ираном».

В начале июля Трамп обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между США и Ираном позволит сторонам найти развязки по ключевым вопросам урегулирования. Кроме того, Путин заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установлению стабильности в регионе.

Спустя пару недель после разговора с Путиным Трамп заявил, что США далеки от завершения военной операции в Иране. Кроме того, он сообщил, что американские военные могут атаковать объект, который Тегеран, предположительно, использует для разработки ядерного оружия.

Ранее солдаты США, выжившие после удара иранского «Шахеда», обвинили своих генералов.

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