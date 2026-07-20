В Кремле ответили, есть ли ожидания от возможной встречи Рубио и Лаврова

Песков о возможной встрече Рубио и Лаврова: контактов по нашей линии не было

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, есть ли у администрации президента ожидания от возможной встречи госсекретаря США Марко Рубио с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«Нет, пока за последние дни каких-то контактов по нашей линии не было. По линии министерства иностранных дел, по линии дипломатических ведомств. Разумеется, контакты, скорее технические, осуществляются. Но если на уровне министров иностранных дел будет будет контакт, мы это будем только приветствовать», — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос журналистов.

20 июля Рубио сообщил журналистам, готов встретиться с Лавровым и главой МИД КНР Ван И на полях саммита АСЕАН в Филиппинах.

Рабочий визит главы МИД РФ на Филиппины состоится 21-23 июля. Во время него он изложит свои оценки ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В конце июня президент России Владимир Путин заявлял, что Москва ожидает визита представителей администрации США и готова продолжить переговоры.

Ранее в Кремле заявили о постоянном контакте между представителями России и США.