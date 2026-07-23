В сети начали массово подчищать биографию нового главы генштаба ВСУ

Биография нового начальника генерального штаба ВСУ Игоря Скибюка в открытых источниках представлена в сокращенном виде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, большинство украинских СМИ публикуют лишь базовые сведения о военном: он родился в 1976 году в Конотопе Сумской области, окончил Одесский институт Сухопутных войск и Национальный университет обороны Украины, а службу начал в 1998 году в 80-й десантно-штурмовой бригаде, где впоследствии построил военную карьеру.

22 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении генерал-майора Игоря Скибюка новым начальником генштаба ВСУ. До этого он занимал должности командующего Десантно-штурмовыми войсками и заместителя начальника генерального штаба Украины.

Днем ранее стало известно об отставке Александра Сырского с должности главкома ВСУ.

15 июля Зеленский отправил в отставку министра обороны Михаила Федорова, с которым у Сырского случился конфликт.

Ранее в ВСУ испугались раскола в армии из-за замены главкома.