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Политика

Постпред США при НАТО обсудил с Зеленским поставки оружия на Украину

Постпред США Уитакер с Зеленским обсудили поставки Patriot и дронов на Украину
Marta Fiorin/Reuters

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве, посвященные поставкам по беспилотникам и поставкам ракет-перехватчиков для систем Patriot. Об этом сообщил постпред США в социальной сети Х.

По словам Уитакера, после саммита НАТО он провел встречи с Зеленским и представителями высшего руководства Украины. Других подробностей переговоров Уитакер не привел.

«Мы обсудили заключение сделки президента Трампа по беспилотникам и продвижение вопроса с перехватчиками для Patriot», — написал дипломат.

8 июля президент США объявил, что намерен передать Украине лицензию на производство систем Patriot. Однако, как написало издание Military Watch Magazine, Киеву потребуется не менее года для запуска производства. Руководитель украинской делегации в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев и вовсе предупредил, что Киев сможет начать выпускать американские комплексы только через два–три года.

Ранее в США провалили план производства артиллерийских снарядов из-за помощи Украине.

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