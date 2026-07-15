В США провалили план производства артснарядов из-за помощи Украине

Военно-промышленный комплекс (ВПК) Соединенных Штатов провалил план по резкому наращиванию производства артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров в связи с высокими темпами поставок оружия на Украину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад, подготовленный военной инспекцией Пентагона.

«Предприятие <...> не произвело ни одной металлической части снаряда, которая соответствовала бы требованиям контракта», — говорится в отчете.

Из него следует, что перед американским ВПК была поставлена задача нарастить производство снарядов до 100 тыс. единиц в месяц. Однако, по состоянию на март 2026 года, удалось достичь роста производства только до 36 тыс. снарядов.

Как отметили авторы доклада, Вашингтон потратил $469 млн (около 36,3 млрд рублей) на строительство нового завода в городе Мескит. Ожидалось, что предприятие будет выпускать по 30 тыс. металлических частей снарядов в месяц. В документе подчеркивается, что эти деньги могли быть потрачены на другие цели Вооруженных сил США и Пентагона.

В отчете утверждается, что американская сторона в рамках президентских пакетов помощи передала Киеву более 3 млн снарядов.

«Таким образом, количество 155-миллиметровых артиллерийских снарядов из запасов министерства войны сократилось в общей сложности более чем на 3,6 млн за последние четыре года», — добавили авторы доклада.

9 июля украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что его страна в ближайшие дни получит партию ракет PAC-3 для американских комплексов Patriot. Когда именно доставят груз, глава государства не уточнил.

Ранее экс-чиновник Пентагона спрогнозировал, когда Украина сможет начать производство собственных Patriot.