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Политика

Либертарианская партия России приостановила работу из-за нехватки ресурсов

Либертарианская партия объявила о приостановке работы
Wikimedia Commons

Либертарианская партия России приостановила работу после решения министерства юстиции РФ присвоить ей статус иностранного агента. Об этом сообщила ее пресс-служба.

В сообщении говорится, что у ЛПР больше нет ресурсов для продолжения деятельности и возможности «гарантировать безопасность своим сторонникам в России».

В реестр иноагентов Либертарианская партия была внесена решением Минюста от 17 июля. В пресс-релизе с обоснованием ведомство поясняло, что ЛПР публиковала материалы других иностранных агентов, распространяла фейки о решениях властей страны, выступала против СВО и призывала граждан нарушать территориальную целостность России.

Вчера суд в Москве заочно арестовал либертарианца Михаила Светова (признан в РФ иностранным агентом) по делу о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Уголовное преследование блогера было начато после того, как на него наложили административное взыскание по аналогичной статье КоАП: в июне его оштрафовали на 40 тысяч рублей.

Ранее Светова объявили в розыск из-за песни.

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