«Абсурдность понятна с самого начала»: Михаила Светова* объявили в розыск из-за песни МВД объявило в розыск либертарианца Михаила Светова по уголовной статье

МВД объявило в розыск политика-либертарианца Михаила Светова. Ранее против него возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма, причиной могла стать выложенная в сеть видеозапись с исполнением песни «Ах, Бандера, украинский апостол!». В настоящее время Светов находится не в России. Что известно о Светове и уголовном деле в отношении него — в материале «Газеты.Ru».

Лидера организации «Гражданское общество», активиста Либертарианской партии Михаила Светова (признан в РФ иностранным агентом) объявили в розыск. Соответствующая карточка появилась в базе МВД.

«Светов Михаил Владимирович разыскивается по статье УК», — говорится на странице. Информация о том, по какой статье ведется розыск, не указана.

В настоящее время Светов находится за пределами России, он уехал из страны в 2021 году.

Песня о Бандере

Ранее в отношении активиста было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ). По этой статье ему грозит штраф или лишение свободы сроком на три года.

Дело завели после публичного исполнения Световым песни, где в позитивном ключе рассказывается о лидере ОУН-УПА (запрещена в РФ) Степане Бандере. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», речь идет о песне «Ах, Бандера, украинский апостол!» Ореста Лютого.

Ролик с исполнением песни Светов лично опубликовал в чате либертарианцев в Telegram, а позже кто-то из участников чата выложил видео на других ресурсах.

В ноябре 2022 года Светова включили в составляемый Минюстом перечень иноагентов. С тех пор его уже дважды штрафовали на 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента.

Ранее Светов рассказывал РБК, что из-за песни про Бандеру на него «написали доносы» сторонники движения «Мужское государство» (признано экстремистским и запрещено). Юмористический характер очевиден, поэтому ход делу дан не был, отмечал он.

«Даже тогда ход этому делу не был дан, потому что абсурдность его была понятна с самого начала. Но абсурдные времена требуют еще более абсурдных решений», — говорил тогда либертарианец.

В той же беседе Светов уточнил, что возвращаться в Россию в ближайшее время точно не собирается. Предъявленные обвинения он собирался оспаривать, «но без какой-то надежды».

В настоящее время лидер «Гражданского общества» регулярно проводит стримы на политическую тематику, развивает свой YouTube-канал SVTV и интернет-издание SVTV News. Последнее Роскомнадзор заблокировал 16 марта 2022 года.

О Либертарианской партии

Либертарианская партия России начала формироваться в конце 2007 года, но до сих пор официально не зарегистрирована. Ее члены выступают за минимальное участие государства в жизни граждан. Они также пропагандируют свободные рыночные отношения, неприкосновенность частной собственности и прозрачность налогообложения. Выступают за нейтралитет во внешней политике и отмену срочной службы в армии.

Пик активности партии пришелся на период с 2017 по 2019 год, когда Светов и его сторонники организовали ряд крупных акций, в частности против блокировки мессенджера Telegram, политических репрессий, пенсионной реформы, недопуска независимых депутатов в Мосгордуму и задержания журналиста Ивана Голунова, которому полицейские при обыске подбросили наркотики.