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Общество

Суд заочно арестовал блогера Михаила Светова

Савеловский суд заочно арестовал блогера Михаила Светова по делу об иноагентстве
Илья Питалев/РИА «Новости»

Суд в Москве заочно арестовал блогера Михаила Светова (признан в РФ иностранным агентом) по уголовному делу о нарушении порядка деятельности иноагента. Об этом, ссылаясь на документы Савеловского суда, сообщает РИА Новости.

Из них следует, что 20 июля суд согласился с ходатайством следственных органов об избрании блогеру меры пресечения в виде заключения под стражу. Светову вменяется нарушение порядка деятельности иностранного агента, которое совершено лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за нарушение иноагентского законодательства.

10 июня стало известно, что Савеловский районный суд признал Светова, который является лидером организации «Гражданское общество» и активистом Либертарианской партии (признана в РФ иностранным агентом), виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента и назначил ему штраф в размере 40 тыс. рублей.

В 2023 году министерство внутренних дел объявило Светова в розыск. В отношении него возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма.

Ранее Либертарианская партия России попала в реестр иноагентов.

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