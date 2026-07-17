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Политика

Либертарианская партия России попала в реестр иноагентов

Минюст РФ внес Либертарианскую партию России в список иноагентов
Bulkin Sergey/Global Look Press

Либертарианская партия России попала в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

Также в обновленный список вошли проект «Четвертый сектор» (организация признана в РФ иностранным агентом), журналист Александр Поливанов (признан в РФ иностранным агентом) и анархист Дмитрий Петров (признан в РФ иностранным агентом).

По заявлению Минюста, Либертарианская партия «распространяла недостоверную информацию о решениях российской власти, выступала против специальной военной операции и призывала к нарушению территориальной целостности страны». Также партия публиковала материалы иностранных агентов.

10 июля Минюст РФ внес в реестр иноагентов политика и экс-кандидата в президенты РФ Бориса Надеждина (признан в РФ иностранным агентом). Комментируя это решение, он заявил, что не собирается уезжать из России и продолжит участвовать в политической деятельности.

Позже суд в подмосковном Долгопрудном оштрафовал Надеждина по статье о публичной демонстрации экстремистской символики. Поводом для разбирательства стал пост в его Telegram-канале со ссылкой на YouTube-трансляцию с изображением Алексея Навального. Сам политик связывает преследование со своим намерением участвовать в выборах в Госдуму.

Ранее избранный депутатом в Хабаровском крае кандидат отрекся от либертарианства.

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