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Суд приговорил Михаила Светова к штрафу по закону об иноагентах

Суд оштрафовал политика Светова на 40 тыс. рублей по закону об иноагентах
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SVTV/YouTube

Суд в Москве оштрафовал лидера организации «Гражданское общество», активиста Либертарианской партии Михаила Светова (признан в РФ иностранным агентом) на 40 тыс. рублей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Савеловский районный суд признал Светова виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»).

В октябре прошлого года Московский городской суд отменил штраф Светову в размере 40 тыс. рублей в связи с недосказанностью обстоятельств и прекратил дело.

В 2023 году Министерство внутренних дел объявило Светова в розыск. В отношении него возбуждали уголовное дело о реабилитации нацизма, причиной могла стать выложенная в сеть видеозапись с исполнением песни «Ах, Бандера, украинский апостол!». В настоящее время Светов находится не в России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее правительство одобрило проект об усилении ответственности для иноагентов.

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