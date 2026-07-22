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Политика

Захарова напомнила Каллас, что фобии можно лечить

Захарова в ответ на слова Каллас об угрозе России напомнила, что фобии лечатся
Vladislav Culiomza/Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости ответила главе евродипломатии Кае Каллас, заявившей об угрозе России странам Европы.

«Хорошая новость в том, что фобии лечатся», — сказала дипломат.

22 июля Каллас заявила, что Россия якобы представляет экзистенциальную угрозу для европейских стран. По ее словам, государства ЕС намерены и дальше оказывать поддержку Украине, а также продолжат укреплять собственную обороноспособность.

До этого американский журналист Такер Карлсон назвал крайне низким уровень интеллекта Каи Каллас. Он рассказал, что недавно ужинал с Каллас в компании дипломатов. Журналист отметил, что когда глава евродипломатии встала, чтобы выступить, он почувствовал всеобщее презрение и недоумение к ней.

В начале июля издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что одержимость Каллас Россией вызывает опасения у дипломатов Европейского союза.

Ранее Каллас назвали «маленькой атомной бомбой» из-за позиции по России.

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