Главу дипломатии ЕС Каю Каллас в кулуарах парламента называют «маленькой атомной бомбой» из-за ее позиции по России. Об этом написал в соцсети X депутат Европейского парламента от Германии Мартин Зоннеборн.

По его словам, если Каллас получит роль главного переговорщика с Россией по конфликту на Украине, ситуация для Европы может стать опасной.

«В парламенте мы втайне называем Каллас (и ее взрывоопасную смесь из жажды признания и самонадеянности) «европейским ядерным сценарием»: она наша маленькая атомная бомба, из-за которой в одно мгновение взлетит на воздух все, к чему она прикасается», — написал он.

Он также заявил, что подобные оценки связаны с отсутствием у Каллас дипломатического авторитета. По мнению политика, глава европейской дипломатии не пользуется достаточной поддержкой даже внутри ЕС.

Зоннеборн добавил, что Каллас выступает за разделение России на более мелкие государства и одновременно обвиняет другие страны в попытках расколоть Евросоюз.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном переговорщике со стороны Европы, заявил, что лично для него предпочтительным вариантом был бы бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. При этом российский лидер подчеркнул, что выбор должен оставаться за самими европейцами, а также напомнил, что именно Европа отказалась от переговоров.

Каллас в свою очередь выступила против возможного участия Шрёдера в такой роли. Позже СМИ сообщили, что сама глава дипломатии ЕС отказалась от идеи стать переговорщиком в диалоге с Москвой.

Ранее немецкий политик назвал отказ Каллас от предложения Путина участвовать в переговорах «испанским стыдом».