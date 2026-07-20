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Политика

Такер Карлсон поразился низким уровенем интеллекта главы европейской дипломатии

Такер Карлсон заявил, что шокирован тупостью Каи Каллас
Liesa Johannssen/Reuters

Известный американский журналист Такер Карлсон назвал крайне низким уровень интеллекта верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Об этом он заявил в своем подкасте.

Такер рассказал, что недавно ужинал с Каллас в компании дипломатов. По словам журналиста, когда глава евродипломатии встала, чтобы выступить, он почувствовал всеобщее презрение и недоумение: как «такой тупой человек» может занимать столь высокую должность в Европе. Такер подчеркнул, что другие участники ужина также испытали шок от того, насколько Каллас не информирована и ведет себя как ребенок.

10 июля сообщалось, что глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал Каллас «тупой курицей» из-за ее русофобских взглядов.

2 июля издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что одержимость Каллас Россией вызывает опасения у дипломатов Европейского союза.

Ранее Захарова высмеяла Каллас за размышления о роли рыбы в геополитике.

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