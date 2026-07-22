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Политика

В Тегеране предупредили о последствии атаки США на ядерные объекты Ирана

РИА: атака США на ядерные объекты Ирана выведет конфликт на новый уровень
PalSand/Shutterstock/FOTODOM

Атака США на ядерные объекты Ирана будет являться переходом на новый уровень конфликта в регионе. Об этом заявил РИА Новости осведомленный военный источник в Исламской Республике.

«Угрозы США вновь нанести удары по ядерным объектам Ирана расцениваются как опасная эскалация напряженности и любая новая атака на эти объекты будет означать переход на новый уровень противостояния в регионе», — сказал он.

21 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон далек от завершения военной операции в Иране. Кроме того, он сообщил, что американские военные могут атаковать объект, который Тегеран, предположительно, использует для разработки ядерного оружия.

В начале июля Трамп обсудил ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора глава российского государства заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установлению стабильности в регионе.

Ранее в США заявили, что Иран начал восстанавливать ядерные объекты.

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