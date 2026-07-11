В США предположили о возможном восстановлении ядерных объектов в Иране

Иран, предположительно, приступил к восстановлению инфраструктуры на ряде ядерных объектов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки.

По данным телеканала, новая активность была зафиксирована в конце июня — начале июля на нескольких ядерных и ракетных объектах страны. В частности, на территории военного комплекса Парчин спутниковые снимки якобы свидетельствуют о проведении восстановительных работ после ударов США и Израиля.

Кроме того, CNN утверждает, что фотографии, сделанные 21 июня, показывают движение транспорта возле тоннелей на горе Коланг, расположенной рядом с ядерным комплексом в Натанзе. По версии телеканала, это может указывать на продолжающуюся деятельность на объекте в период действия меморандума о взаимопонимании с США.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран пригласил инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты. Он пояснил, что такой шаг символизирует окончательную денуклеаризацию или прекращение ядерной программы Тегерана. Именно об этом США просили Иран, добавил Вэнс.

Ранее стало известно, как США и Иран будут решать вопрос ядерных материалов после сделки.